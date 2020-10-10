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    У світі

    У Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу

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    <p>У Британії осередками зараження коронавірусом стали паби і ресторани</p> - У Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу

    У Британії осередками зараження коронавірусом стали паби і ресторани

    Фото Reuters

    Новий рекорд добового приросту зараження коронавірусною інфекцією склав 17540 людей

    Понад 30% випадків зараження коронавірусом у Великобританії протягом останніх тижнів серед молоді до 30 років пов’язано з відвідуванням пабів і ресторанів. Про це заявив головний санітарний лікар Англії Кріс Вітт, передає The Guardian.

    За словами Вітт, якщо до цих даних додати хворих Covid-19 співробітників закладів громадського харчування, то на ресторани і кафе припадає до 40% всіх підтверджених випадків зараження серед молодих людей.

    9 жовтня в Великобританії було зафіксовано новий рекорд добового приросту зараження коронавірусною інфекцією – 17540. Це максимальне число, якщо не брати до уваги показники неділі, коли дані були завищені. У порівнянні з попереднім днем, п’ятнична статистика показала зростання більш ніж на 3 тис. заражень, що становить майже 25%.

    Захворюваність на коронавірус у Британії знижувалася до серпня і в якийсь момент складала менш як 1 тис. осіб на добу. Потім кількість підтверджених випадків почала плавно збільшуватися, а в вересні показала вибухове зростання – число тих, що заразилися за 24 години за тиждень зросла вдвічі.

    Через таку статистику влада країни на півроку продовжила чинні у зв’язку з епідемією коронавірусу обмеження. Повномасштабний карантин вводити при цьому не стали, але заборонили масові весілля і похорони, обмежили число глядачів на спортивних змаганнях. У барах і ресторанах дозволили обслуговувати відвідувачів виключно за столиками, а самі заклади повинні закриватися о 22:00. Крім того, всіх пасажирів громадського транспорту і таксі, відвідувачів магазинів, постояльців готелів зобов’язали носити маски.

    статистика Велика Британія карантин влада коронавірус
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