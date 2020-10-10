Сили спеціальних операцій провели тренування на британському есмінці



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7 жовтня до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець Королівських Військово-морських сил Великої Британії «Dragon» Фото: mil.gov.ua

Під час навчань відпрацьовувались абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка судна

Сили спеціальних операцій України спільно з колегами країн НАТО провели тренування на есмінці Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Оператори-розвідники 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого провели спільні навчання разом з колегами країн НАТО на есмінці «Dragon» Королівських Військово-Морських сил Великої Британії.

Під час навчань відпрацьовувались абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка судна. Спільні навчання проводяться в рамках навчально-тренувальної операції «Орбітал» – «Розбудова партнерства – Україна».

Як повідомлялось, 7 жовтня до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець Королівських Військово-морських сил Великої Британії «Dragon». До плану візиту входить проведення протокольної зустрічі між делегаціями ВМС ЗСУ двох країн та спільні корабельні тренування на борту британського есмінця.

До слова, українські військові отримали модернізовані «Булати».

Нагадаємо, 5 жовтня, в Ужгороді відбулися антитерористичні навчання з використанням спецтехніки та зброї.