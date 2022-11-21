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Ви там, де найважче: Залужний привітав захисників із Днем Десантно-штурмових військ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ви там, де найважче: Залужний привітав захисників із Днем Десантно-штурмових військ
Залужний вказав, що загартовані у важких боях десантники дали гідну відсіч ворогу
фото скріншот відео

Залужний: «Дякую кожному за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника»

Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний 21 листопада привітав українських захисників із Днем Десантно-штурмових військ. Він оприлюднив потужне відео.

«Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації», – зазначив генерал.

Залужний вказав, що загартовані у важких боях десантники дали гідну відсіч ворогу та наголосив, що всі без винятку бригади наших ДШВ – легендарні.

«Дякую кожному за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, розпочалася 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Теги: ЗСУ війна Валерій Залужний відео

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