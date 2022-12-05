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Вибухи на авіабазах РФ: ЗСУ відреагували (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на авіабазах РФ: ЗСУ відреагували (відео)
РФ сконцентрувала на базі в Енгельсі до двох десятків бомбардувальників
фото скріншот відео

 Ігнат: «Як би ворог не хотів – ми ще нічого не починали»

Збройні сили України відреагували на потужні вибухи, які сталися вранці 5 грудня на авіабазах в Енгельсі та під Рязанню. На обох аеродромах базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, два з яких зазнали пошкоджень. ЗСУ кажуть, що ще нічого і не починали, заявив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі каналу FreeДОМ.

«Сталися «хлопки», які все частіше на території Росії відбуваються. Як би ворог не хотів - ми ще нічого не починали. Ось так можна охарактеризувати ці події. Їм треба почухати потилицю, подумати, а як і хто це зробив, як це відбулося? Знайти винних. Може, це займе деякий час. Тривожний для них сигнал. Ймовірно, дещо відтермінують, хоч це тільки припущення», – заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил нагадав, що недавно у ЗМІ з'явилася інформація, що РФ сконцентрувала на базі в Енгельсі до двох десятків бомбардувальників, завезла ракети та заправляє літаки. Попри вибухи на авіабазі, загроза масованого ракетного удару по Україні зберігається.

«Те що відбулося нині – треба дочекатися супутникових знімків. Супутникові знімки обов'язково скоро з'являться. Тоді можна говорити про характер цих пошкоджень. Сподіваємося, характер цих пошкоджень якомога більший», – сказав Ігнат.

Нагадаємо, цієї ночі в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили рашистів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. 

Теги: росія вибух літак ЗСУ війна безпілотник відео ворог

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