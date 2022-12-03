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Під Мелітополем знову гучні вибухи: що відомо

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Детонує поблизу Плодородного, чутно автоматні черги

В тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунають гучні вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

«Окупанти, вам ще не набридло палити? Кажуть, куріння вбиває. Жителі тимчасово окупованої Михайлівки Мелітопольського району повідомляють про гучні вибухи. Детонує поблизу Плодородного, чутно автоматні черги. Уточнюємо подробиці», – написав Федоров.

Раніше у селі Мирне Мелітопольського району вночі сталися вибухи в клубі, де розмістились мобілізовані новобранці РФ.

Також повідомлялося, що у Мелітополі колаборанти у паніці шукають шляхи втечі до РФ. Окупанти продовжують чинити злочини проти місцевого населення. Так, мелітопольських медиків вони змушують звільнитись з українських лікарень і написати заяви про зарахування на роботу до російських. 

До слова, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: Telegram окупанти Запоріжжя вибух

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