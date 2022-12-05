Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічний терор окупантів: у Запоріжжі пролунали вибухи

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нічний терор окупантів: у Запоріжжі пролунали вибухи
В області триває повітряна тривога
фото ілюстративне

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста

У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Місцевим жителям необхідно пройти в укриття.

Відзначимо, що повідомлення про вибухи з'явились 4 грудня о 23:58. Офіційної інформації про обстріли поки що немає.

Нічний терор окупантів: у Запоріжжі пролунали вибухи фото 1

Нагадаємо, у ніч на суботу, 3 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель.

Читайте також: Скільки росіян підтримують війну проти України – опитування
Теги: Україна росія війна обстріл Запоріжжя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район
Внаслідок ворожого обстрілу Нікопольщини загинула людина
Вчора, 16:01
Обстріляний росіянами Херсон
Окупанти обстріляли Херсон: перші деталі (відео)
Вчора, 16:42
Херсон: росіяни обстріляли будівлю СІЗО (фото)
Херсон: росіяни обстріляли будівлю СІЗО (фото)
Вчора, 19:08

Події в Україні

Нічний терор окупантів: у Запоріжжі пролунали вибухи
Нічний терор окупантів: у Запоріжжі пролунали вибухи
Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань
Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань
Блінкен: Путін перейшов до варварської тактики випаленої землі
Блінкен: Путін перейшов до варварської тактики випаленої землі
Чотири регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень
Чотири регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень
ЗСУ за тиждень знешкодили 20 ворожих баз: які втрати в окупантів
ЗСУ за тиждень знешкодили 20 ворожих баз: які втрати в окупантів
Херсон: росіяни обстріляли будівлю СІЗО (фото)
Херсон: росіяни обстріляли будівлю СІЗО (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
302K
Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці
277K
Путін може змінити терміни повної окупації України – розвідка США
108K
Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі
107K
Глава Пентагону підтвердив: НАТО наближається до кордонів із Росією
95K
Макрон посилює російську інформаційну операцію – ISW
81K
Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту