Нічний терор окупантів: у Запоріжжі пролунали вибухи

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста

У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Місцевим жителям необхідно пройти в укриття.

Відзначимо, що повідомлення про вибухи з'явились 4 грудня о 23:58. Офіційної інформації про обстріли поки що немає.

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Нагадаємо, у ніч на суботу, 3 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель.