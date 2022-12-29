Вибухи у Львові. Садовий повідомив про ситуацію у місті

«Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують»

Наразі 90% Львова без світла. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Залишайтесь в укриттях», – написав Садовий.

Раніше Андрій Садовий підтвердив вибухи у місті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну дронами, а вранці – крилатими ракетами, по всій території України можуть працювати сили ППО.

Триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.