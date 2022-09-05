Вибухи у Запоріжжі: міськрада повідомила деталі

Цієї ночі від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району

У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, у Запоріжжі лунали гучні звуки. За попередньою інформацією, вибухи були поза містом. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Також на цей час відомо, що цієї ночі від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району. Там зруйновано житлові будинки.

«Зберігайте, будь ласка, спокій та будьте обережними, коли чуєте сповіщення про повітряну небезпеку», – додав Куртєв.

Нагадаємо, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.