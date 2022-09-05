Рашисти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район (фото)

Люди під час обстрілів не постраждали

Сьогодні вночі російські загарбники двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова облради Микола Лукашук.

«Пошкоджено багатоповерхівку, десяток приватних будинків, дві лінії електропередач, крамницю, кафе, баню, гімназію, дитячу спортивну школу, будівлю Української спілки ветеранів Афганістану – загалом дев'ять інфраструктурних об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині електропостачання в районі відновлено. Люди під час обстрілів не постраждали.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно. Окупантів в області немає. Всі кордони Дніпропетровщини – під надійним захистом та повним контролем Збройних сил України.

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Нагадаємо, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.