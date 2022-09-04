Рашисти вдарили по двох районах Харкова, є постраждалі

Влада просить людей перебувати в укриттях

Окупанти вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова. На цю хвилину медики госпіталізували 2 осіб, стан постраждалих – середній. Про це близько 19:00 години 4 вересня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«До уваги жителів міста Харків та області: максимально перебувайте в укриттях!», – написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удари.

«У Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівка поряд із ними. Попередньо одна людина поранена», – повідомив міський голова Харкова.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня окупанти вчергове завдали ударів по мирній інфраструктурі Харкова та області. Ракети С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи в Холодногірському районі.

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що у ніч на 2 вересня російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. За даними Терехова, попередньо без жертв.