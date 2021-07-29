Під Миколаєвом загорівся тепловоз поїзда Інтерсіті

Прибулі за викликом рятувальники встановили, що горить задній відсік тягового тепловоза, а пасажирські вагони вже відчеплені

Під Миколаєвом пожежні загасили займання тепловоза пасажирського потягу 767 Інтерсіті сполученням Київ–Херсон. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники, які прибули на місце події, відчепили від тепловоза дев’ять пасажирських вагонів, в яких знаходилась 71 людина, зокрема 60 пасажирів.

Зазначається, що жертв і постраждалих унаслідок пожежі немає.

«На місце направлені два пожежно–рятувальних відділення та чергова зміна оперативно–координаційного центру Головного управління. Після прибуття встановлено, що горить задній відсік тягового тепловоза на площі тепловоза. Дев'ять пасажирських вагонів, у яких перебувала 71 особа, у тому числі 60 пасажирів, відчеплені від тепловоза», – сказано в повідомленні.

О 21:45 пожежу локалізовано, о 21:55 – ліквідовано, її причина встановлюється.

О 22:11 пасажирський поїзд відправлений на станцію Миколаїв, а о 22:57, після формування, спрямований до кінцевої станції Херсон.

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