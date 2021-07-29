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    Під Миколаєвом загорівся тепловоз поїзда Інтерсіті

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    Рятувальники загасили пожежу в тепловозі - Під Миколаєвом загорівся тепловоз поїзда Інтерсіті
    Рятувальники загасили пожежу в тепловозі
    Фото: facebook.com/DSNSMYKOL

    Прибулі за викликом рятувальники встановили, що горить задній відсік тягового тепловоза, а пасажирські вагони вже відчеплені

    Під Миколаєвом пожежні загасили займання тепловоза пасажирського потягу 767 Інтерсіті сполученням Київ–Херсон. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Рятувальники, які прибули на місце події, відчепили від тепловоза дев’ять пасажирських вагонів, в яких знаходилась 71 людина, зокрема 60 пасажирів.

    Зазначається, що жертв і постраждалих унаслідок пожежі немає.

    «На місце направлені два пожежно–рятувальних відділення та чергова зміна оперативно–координаційного центру Головного управління. Після прибуття встановлено, що горить задній відсік тягового тепловоза на площі тепловоза. Дев'ять пасажирських вагонів, у яких перебувала 71 особа, у тому числі 60 пасажирів, відчеплені від тепловоза», – сказано в повідомленні.

    О 21:45 пожежу локалізовано, о 21:55 – ліквідовано, її причина встановлюється.

    О 22:11 пасажирський поїзд відправлений на станцію Миколаїв, а о 22:57, після формування, спрямований до кінцевої станції Херсон.

    Як повідомляли раніше, у вихідні у школі №251 ім. Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови на вул. Закревського, 11-А у Деснянському районі столиці сталася пожежа.

    25 липня на полі під час збирання врожаю пшениці в смт Калита Броварського району спалахнув комбайн.

    23 липня сталась пожежа в недіючій будівлі на вул. Дмитрівській, 23-А у Шевченківському районі столиці. Під час розвідки рятувальники вивели на свіже повітря чоловіка без певного місця проживання, який перебував у сусідній кімнаті, та передали його медикам. Потерпілого, 1977 року народження, було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».

    22 липня виникла пожежа у студентському гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на вул. Блакитного, 4 у Голосіївському районі столиці.

    Теги: пожежа вихідні ДСНС отруєння Миколаїв рятувальники Херсон повітря
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    Під Миколаєвом загорівся тепловоз поїзда Інтерсіті