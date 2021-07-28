Авіакатастрофа на Прикарпатті, удар по Януковичах і тарифи на електрику. Головне за 28 липня

Під час надзвичайної події загинуло чотири людини

«Главком» зібрав головні новини за 28 липня

У селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок.

Україна ввела обов'язкову самоізоляцію громадян при в'їзді з Росії та Індії.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові.

Кабмін змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони карантину.

Канали «Футбол 1/2/3», які належать власнику «Шахтаря» Рінату Ахметову, в новому футбольному сезоні не транслюватимуть італійську Серію А.

«Главком» зібрав головні новини за 28 липня

Авіакатастрофа на Прикарпатті

У селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Під час надзвичайної події загинуло чотири людини. За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинув співвласник приватного аеродрому в Коломиї, легендарний пілот та інструктор Ігор Табанюк. На борту літака також перебувало троє громадян США.

А в Об'єднаній єврейській громаді України повідомили, що у цій авіакатастрофі загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район. Стражі порядку вже з'ясовують справжні причини авіакатастрофи. Серед основних версій – порушення пілотом правил безпеки та технічні неполадки.

Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Що відомо

Україна ввела обов'язкову самоізоляцію громадян при в'їзді з Росії та Індії. Обмеження стосуватимуться іноземців, які провели в цих країнах останні 7 днів. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко на засіданні уряду.

«Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії. Якщо вони провели 7 днів в цих країнах, вони підлягають обов'язковій самоізоляції без можливості її припинення», – сказав міністр.Обмеження почнуть діяти через 7 днів після опублікування постанови.

Тариф на електроенергію з 1 серпня. Рішення уряду

Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт/год. Рішення ухвалили на засіданні 28 липня.

«Разом з усіма зацікавленими сторонами ми працюємо над тим, аби збалансувати ринок електроенергії та водночас залишити ціни для переважної більшості українців без жодних підвищень», – пояснив рішення уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Таким чином, ще місяць буде діяти єдиний тариф – 1,68 грн/кВт-год.

Водночас Зеленський сьогодні заявив, що питання тарифів на електроенергію для населення розглядатимуть на засіданні Ради національної безпеки і оборони цього тижня.

НАБУ і прокуратура просять суд взяти Януковича з сином під варту

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У відомстві зазначають, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч.3 ст. 209 ККУ ("Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»), його сина – у цих же статтях як співучасника.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Стало відомо, хто тимчасово замінить Кравчука на переговорах у ТКГ

Віцепрем‘єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, хто представлятиме Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, поки лікуватиметься голова делегації Леонід Кравчук.

Як заявив Резніков в ефірі телеканалу «Україна 24», наступне засідання ТКГ планується на кінець серпня.

«Очолює українську делегацію у Тристоронній контактній групі Кравчук Леонід Макарович і станом на сьогоднішній день поки що він знаходиться на лікарняному. Я не буду розкривати медичні питання і приватного характеру. Завершиться його лікарняний і він продовжить, я маю надію, абсолютно так само керувати українською делегацією. В разі, якщо раптом не буде можливості взяти участь у засіданні – я як перший заступник голови української делегації буду представляти Україну під час цих засідань», – сказав Резніков

Нагадаємо, родичі Кравчука заборонили лікарям коментувати ситуацію з його станом здоров’я.

Уряд змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони

Кабмін змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони карантину. Продовжити роботу зможуть тільки ті освітні установи, в яких вакциновані 80% співробітників. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду в середу, 28 липня.

За словами міністра, працівники шкіл повинні пройти повний курс вакцинації.

«У разі виходу регіону із «зеленої» зони, тобто потрапляння в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону, щоб установа продовжила роботу, їй потрібно мати не менш як 80% повністю вакцинованих працівників», – сказав Ляшко.

Уряд погодив звільнення дружини Хомчака з посади глави Чернігівської ОДА

Кабінет міністрів України на засіданні 28 липня погодив призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса замість Анни Коваленко – дружини вже ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Під час представлення Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові.

Він зазначив, що останні шість років працював в компанії «Укргазвидобування» на посадах директора за напрямком, а зараз заступником генерального директора.

У Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта»

Третя доза вакцини Pfizer від компанії BioNTech може «сильно» посилити захист від «Дельта»-штаму коронавірусу – крім захисту, що забезпечується стандартними двома дозами. Про це свідчать нові дані, опубліковані Pfizer.

Зігнано з даними, рівень антитіл проти штаму Дельта у людей у віці від 18 до 55 років, які отримали третю дозу вакцини, більш ніж в п'ять разів вище, ніж після вакцинації другий дозою.

Крім того, за даними Pfizer, серед людей у віці від 65 до 85 років рівень антитіл проти «Дельти» після введення третьої дози вакцини більш ніж в 11 разів перевищує рівень після другої дози.

По телеканалах Ахметова завдали потужного удару

Канали «Футбол 1/2/3», які належать власнику «Шахтаря» Рінату Ахметову, в новому футбольному сезоні не транслюватимуть італійську Серію А. Права на мовлення одного з провідних чемпіонатів Європи придбала цифрова платформа «Мегого». Якщо врахувати, що раніше конкуренти позбавили можливості «Футболи» транслювати Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій, то у них незабаром не залишиться, що транслювати взагалі.

Наразі на «Футболах» залишаються українські вища та перша ліги, яка переїде з телеканалу «Хспорт», нідерландська «Ередівізія», Кубок Лібертадорес, чемпіонат Аргентини, Кубок Бразилії, відбірний турнір до чемпіонату світу 2022 року і Ліга націй.

Як видно, забивати телевізійну сітку звичним для глядача каналам стає дедалі важче.

Українець захистив титул найсильнішої людини планети

Привіт нашим олімпійцям у Токіо передав стронгмен Олексій Новіков. Поки українці борються за медалі на Іграх, український силач захистив титул найсильнішої людини планети у світовому турнірі Strongman Classic 2021, який пройшов у Лондоні на найпрестижнішій арені королівства Royal Albert Hall.

За головний приз змагалися 11 найсильніших атлетів світу і українцю вже втретє не було рівних у пересуванні важких предметів.