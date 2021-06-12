На Луганщині виявлено п’ятьох убитих бойовиків

Мертвих бійців батальйону «Привид» виявили на спостережному посту в районі селища Голубівське

П’ятьох убитих бойовиків із батальйону «Привид» виявили на спостережному посту в районі селища Голубівське під Кіровськом на Луганщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Борислав Береза.

«При цьому злі язики рашистских і лугандонских ЗМІ пишуть, що цих вояків до привидів відправили бійці окремого центру спеціальних операцій «Захід». Це нічим не обґрунтоване звинувачення. Більш того, вже відомо, що наші бійці в цей час проходили курс плетіння макраме і не могли займатися очищенням української землі від біосміття. Просто зайняті були. Макраме плели», – жартує екснардеп.

За словами Берези, у повідомленні російських окупантів вказано, що їхніх військовослужбовців убили пострілами в голову за допомогою спеціального озброєння. При цьому один з них убитий пострілом, зробленим зі снайперської гвинтівки іноземного виробництва. Решта розстріляні впритул українською диверсійною групою, яка проникла на територію спостережного посту.

«Вважаю, що це була групова акція суїциду від сепаратистів, які усвідомили всю згубність війни проти України під контролем рашистских господарів. Щиро бажаємо всім сепартатистам усвідомити правильність висновків їх примарних товаришів і якомога швидше приєднатися до них. І до висновків.

А бійцям ООС подяка і низький уклін за їхню роботу ... і результат в'язання макраме. Слава Україні!», – ідеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 11 червня, на сході України зафіксовано дев’ять обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Нагадаємо, на Київщині затримали проросійську пропагандистку.