Створена «перша в світі соцмережа для сексу»

Розробкою програми займалися виключно програмісти жіночої статі

Британський стартап Killing Kittens, що спеціалізується на організації оргій, оголосив про створення «першої в світі соціальної мережі для сексу».

Додаток запущено в честь 15-річчя компанії, повідомляє Daily Star.

За словами гендиректора Killing Kittens Емми Сейл (Emma Sayle), новий сервіс дозволить користувачам насолоджуватися оргіями в епоху соціального дистанціювання.

«Нарешті ми створили світове співтовариство для сексуально розкутих! У нас є Facebook для друзів, LinkedIn для бізнесу, а Killing Kittens – перша в світі соціальна мережа для сексу», – заявила Сейл.

Відзначається, що розробкою програми займалися виключно програмісти жіночої статі. Вони описали сервіс як «оргію в вашій кишені», оскільки він дозволяє вступати в інтимний зв'язок кільком людям через онлайн одночасно.

За словами розробників, кожен новий користувач проходить перевірку модераторів, щоб всі учасники процесу були у максимальній безпеці.

Додаток захищено від запису екрану і захоплення відео, а також від збереження конфіденційної інформації інших користувачів.