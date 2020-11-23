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    Телеком

    Створена «перша в світі соцмережа для сексу»

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    Створена &laquo;перша в світі соцмережа для сексу&raquo; - Створена «перша в світі соцмережа для сексу»
    Створена «перша в світі соцмережа для сексу»
    Фото: killingkittens.com

    Розробкою програми займалися виключно програмісти жіночої статі

    Британський стартап Killing Kittens, що спеціалізується на організації оргій, оголосив про створення «першої в світі соціальної мережі для сексу».

    Додаток запущено в честь 15-річчя компанії, повідомляє Daily Star.

    За словами гендиректора Killing Kittens Емми Сейл (Emma Sayle), новий сервіс дозволить користувачам насолоджуватися оргіями в епоху соціального дистанціювання.

    «Нарешті ми створили світове співтовариство для сексуально розкутих! У нас є Facebook для друзів, LinkedIn для бізнесу, а Killing Kittens – перша в світі соціальна мережа для сексу», – заявила Сейл.

    Відзначається, що розробкою програми займалися виключно програмісти жіночої статі. Вони описали сервіс як «оргію в вашій кишені», оскільки він дозволяє вступати в інтимний зв'язок кільком людям через онлайн одночасно.

    За словами розробників, кожен новий користувач проходить перевірку модераторів, щоб всі учасники процесу були у максимальній безпеці.

    Додаток захищено від запису екрану і захоплення відео, а також від збереження конфіденційної інформації інших користувачів.

    Теги: Facebook
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