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    У Києві кілька десятків активістів вийшли на акцію підтримки протестів у Білорусі

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    Українські і білоруські активісти у Києві вийшли на акцію протесту - У Києві кілька десятків активістів вийшли на акцію підтримки протестів у Білорусі
    Українські і білоруські активісти у Києві вийшли на акцію протесту
    Фото: Укрінформ

    У марші в центрі української столиці взяли участь близько 100 активістів

    Центром Києва у неділю, 13 грудня, пройшла колона українських і білоруських активістів, які вимагали припинення насильства правоохоронних органів проти мирних демонстрантів, повідомляє «Укрінформ».

    В акції солідарності взяли участь понад 100 осіб. Традиційно вони тримали біло-червоно-білі прапори і вигукували гасла «Живє Бєларусь!».

    Як повідомляв «Главком» у Білорусі 18 неділю поспіль відбувається акція протесту - «Марш народного обвинувачення», спрямована проти репресій режиму Лукашенка щодо мирних демонстрантів і опозиції.

    У різних районах Мінська, а також у Гомелі відбулися затримання активістів. Вже опубліковані імена 72 затриманих.
    Теги: акція
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