У Києві кілька десятків активістів вийшли на акцію підтримки протестів у Білорусі
У марші в центрі української столиці взяли участь близько 100 активістів
Центром Києва у неділю, 13 грудня, пройшла колона українських і білоруських активістів, які вимагали припинення насильства правоохоронних органів проти мирних демонстрантів, повідомляє «Укрінформ».
В акції солідарності взяли участь понад 100 осіб. Традиційно вони тримали біло-червоно-білі прапори і вигукували гасла «Живє Бєларусь!».
Як повідомляв «Главком» у Білорусі 18 неділю поспіль відбувається акція протесту - «Марш народного обвинувачення», спрямована проти репресій режиму Лукашенка щодо мирних демонстрантів і опозиції.