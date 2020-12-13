У Києві кілька десятків активістів вийшли на акцію підтримки протестів у Білорусі

Українські і білоруські активісти у Києві вийшли на акцію протесту

У марші в центрі української столиці взяли участь близько 100 активістів

Центром Києва у неділю, 13 грудня, пройшла колона українських і білоруських активістів, які вимагали припинення насильства правоохоронних органів проти мирних демонстрантів, повідомляє «Укрінформ».

В акції солідарності взяли участь понад 100 осіб. Традиційно вони тримали біло-червоно-білі прапори і вигукували гасла «Живє Бєларусь!».

Як повідомляв «Главком» у Білорусі 18 неділю поспіль відбувається акція протесту - «Марш народного обвинувачення», спрямована проти репресій режиму Лукашенка щодо мирних демонстрантів і опозиції.

У різних районах Мінська, а також у Гомелі відбулися затримання активістів. Вже опубліковані імена 72 затриманих.