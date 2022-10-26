Виганяли «демонів». У Маріуполі парафіяни РПЦ влаштували «хресну ходу» навколо Азовсталі (фото)

Парафіяни РПЦ також пройшлися вулицями окупованого Маріуполя, щоб також його «освятити»

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області парафіяни Російської православної церкви (РПЦ) провели ритуал екзорцизму на зруйнованому росіянами заводі «Азовсталь». Про це 25 жовтня повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, представники російської православної церкви влаштували хід, щоб «вигнати демонів» Азову та ЗСУ. Потім парафіяни РПЦ пройшлися вулицями міста, щоб також його «освятити».

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«Радикально віруючі московської церкви, що понаїхали повертати українських антихристів до лав єдиного світла РПЦ, провели сеанс екзорцизму з вигнання демонів «Азову» та ЗСУ з території «Азовсталі». Це шоу носило назву священного хресного ходу навкруги «Азовсталі». Все це зроблено на повному серйозі й за всебічної підтримки окупаційної влади. Чогось більш кумедного, мабуть, вигадати важко... Мабуть, уперше ми можемо побачити країну, яка шаленими темпами рухається в печерні часи за власним рішенням. Ім'я їй – Росія». – написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники у Маріуполі відкрили новий морг, який має площу 7 тис. кв.м.

Також у Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору.