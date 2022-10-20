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З флагштоків окупованого Маріуполя зникли російські прапори (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
З флагштоків окупованого Маріуполя зникли російські прапори (фото)
фото Reuters

На площі Свободи в Маріуполі зникли всі російські прапори з флагштока

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області з флагштоків на площі Свободи зняли російські прапори. Про це 19 жовтня у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«На площі Свободи раптом зникли всі російські ганчірки з флагштока. Або не раптом. Дивним чином росіяни не помітили таку прикрість... А якби дивилися вгору – була б інша історія, мабуть», – написав він.

За словами Андрющенка, спротив Маріуполя «передав привіт» окупантам.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі група спротиву «Ї» провела успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів. Раніше повідомлялося, що російські загарбники вербують у тимчасово окупованому Маріуполі підлітків, щоб ті вступили до «юнармії».

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Теги: Маріуполь війна прапор

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