З флагштоків окупованого Маріуполя зникли російські прапори (фото)

На площі Свободи в Маріуполі зникли всі російські прапори з флагштока

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області з флагштоків на площі Свободи зняли російські прапори. Про це 19 жовтня у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«На площі Свободи раптом зникли всі російські ганчірки з флагштока. Або не раптом. Дивним чином росіяни не помітили таку прикрість... А якби дивилися вгору – була б інша історія, мабуть», – написав він.

За словами Андрющенка, спротив Маріуполя «передав привіт» окупантам.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі група спротиву «Ї» провела успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів. Раніше повідомлялося, що російські загарбники вербують у тимчасово окупованому Маріуполі підлітків, щоб ті вступили до «юнармії».