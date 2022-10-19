У Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору (відео)

Пам’ятник був встановлений у центрі Маріуполя в 2004 році

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти знесли пам’ятник жертвам Голодомору, який знаходився неподалік від Драматичного театру. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти в Маріуполі демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, який було встановлено неподалік від Драматичного театру. Росіяни продовжують винищувати все, що пов’язано з Україною, нашою культурою, історією та спадщиною. Лють. Просто Лють», – написав Андрющенко та оприлюднив відповідну світлину.

Пам’ятник жертвам Голодомору був встановлений у центрі Маріуполя в 2004 році.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі група спротиву «Ї» провела успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів. Раніше повідомлялося, що російські загарбники вербують у тимчасово окупованому Маріуполі підлітків, щоб ті вступили до «юнармії».