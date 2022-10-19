Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору (відео)
фльл: Петро Андрющенко/Телеграм

Пам’ятник був встановлений у центрі Маріуполя в 2004 році

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти знесли пам’ятник жертвам Голодомору, який знаходився неподалік від Драматичного театру. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти в Маріуполі демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, який було встановлено неподалік від Драматичного театру. Росіяни продовжують винищувати все, що пов’язано з Україною, нашою культурою, історією та спадщиною. Лють. Просто Лють», – написав Андрющенко та оприлюднив відповідну світлину.

Пам’ятник жертвам Голодомору був встановлений у центрі Маріуполя в 2004 році.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі група спротиву «Ї» провела успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів. Раніше повідомлялося, що російські загарбники вербують у тимчасово окупованому Маріуполі підлітків, щоб ті вступили до «юнармії».

Читайте також: Голодомор в Україні: що маємо про нього пам'ятати
Теги: Маріуполь Голодомор 1932-1933 років війна пам'ятник

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директорка однієї зі шкіл Маріуполя добровільно перейшла на бік ворога
Перейшла на бік ворога: директорка маріупольської школи отримала підозру
13 жовтня, 19:57
Деякі маріупольці, які намагалися втекти з міста потрапили у полон рашистів
Був запах багаття, пороху і трупів. Волонтерка розповіла, як маріупольці покидали окуповане місто
3 жовтня, 23:05
Михайло Вершинін 22 вересня відзначав день народження
Михайло Вершинін: історія глави патрульної поліції, який обороняв Маріуполь країна героїв
26 вересня, 13:44

Події в Україні

У Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору (відео)
У Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору (відео)
Удар по Чернігову: є поранені та руйнування 
Удар по Чернігову: є поранені та руйнування 
Обстріл Прикарпаття: місцева влада повідомила, куди влучили ракети
Обстріл Прикарпаття: місцева влада повідомила, куди влучили ракети
Повітряні сили відзвітували про збиті ворожі ракети та дрони 
Повітряні сили відзвітували про збиті ворожі ракети та дрони 
Скільки ворожих цілей сьогодні збили ППО: дані повітряного командування «Центр»
Скільки ворожих цілей сьогодні збили ППО: дані повітряного командування «Центр»
Крадіжка майна та примусове виселення. Що значить воєнний стан Путіна 
Крадіжка майна та примусове виселення. Що значить воєнний стан Путіна 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП) 
60K
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
32K
Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну
26K
Проросійські журналісти в етері телемарафону. «Слуга» Безугла звернулася до СБУ
25K
Атака на Київ. Чому дрони-камікадзе так легко долетіли
22K
Генерал США пояснив, чому РФ використовує іранські дрони

Новини

За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Сьогодні, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Вчора, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту