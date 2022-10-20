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Рашисти відкрили новий морг у Маріуполі: навіщо це окупантам (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти відкрили новий морг у Маріуполі: навіщо це окупантам (відео)
Рівень смертності в Маріуполі зберігається надвисоким
фото: скріншот з відео

Росіяни активно готуються до наступу ЗСУ

Російські загарбники відкрили новий морг у Маріуполі, який має площу 7 тис. кв.м. Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що морг має площу 7 тис. квадратних метрів. Радник міського голови має «дві версії» – навіщо в окупованому місті новий морг.

«В мене немає відповіді навіщо. Окрім – готуються до нашого наступу. Бо інша, більш логічна – дуже страшна. Рівень смертності в Маріуполі зберігається надвисоким. В середньому від «природних причин» на 130 тис. населення щотижня гине щонайменше 140-150 людей», – розповів Андрющенко.

Він порівняв смертність зі періодом епідемії коронавірусу: «Кількість в п'ять-шість разів більша, аніж під час спалаху COVID-19 до цієї фази війни».

На його думку, навіть за такої великої кількості померлих в місті «це морг на всю Донецьку область».

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі група спротиву «Ї» провела успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів. Раніше повідомлялося, що російські загарбники вербують у тимчасово окупованому Маріуполі підлітків, щоб ті вступили до «юнармії».

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Теги: окупанти Маріуполь війна

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