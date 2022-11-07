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Війна знищує українські ліси: Всесвітній фонд дикої природи оприлюднив шокуючі дані

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна знищує українські ліси: Всесвітній фонд дикої природи оприлюднив шокуючі дані
Окупанти руйнують довкілля і виснажують природні ресурси
фото з відкритих джерел

Вісім заповідників та 10 національних парків залишаються окупованими

Від війни РФ проти України постраждали 20 відсотків українських природоохоронних територій та 3 млн гектарів лісів. Про це повідомляє Всесвітній фонд дикої природи.

Зруйноване довкілля і виснаженні агресором природні ресурси – такими лишаються деокуповані території після їх звільнення.

Вісім заповідників та 10 національних парків залишаються окупованими.

У зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової мережі. Ці території є значною частиною природоохоронної мережі Європи, яка охороняється у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

Під загрозою знищення перебувають 16 об’єктів Рамсарських угідь – водно-болотних угідь на території України, додають у WWF.

Нагадаємо, триває 256 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.  Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: війна екологія ліс росія

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