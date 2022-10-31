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Окупанти влаштували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС – Енергоатом

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупанти влаштували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС – Енергоатом
У ставку Запорізької АЕС – мор риби
фото з відкритих джерел

Через зупинку енергоблоків ЗАЕС у ставку-охолоджувачі станції гине риба

Російські окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це повідомила компанія «Енергоатом».

У ставок-охолоджувач не потрапляє тепла вода через зупинку енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію.

«Наразі він [ставок] зариблений двома видами риб – тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни», – пояснили в «Енергоатомі».

Якщо температура води в ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на території Запорізької атомної електростанції Росія проводить незаконне будівництво. Наразі Україна немає інформації, що саме там будується.

Раніше повідомлялося, що під час відступу з Херсонщини та інших окупованих територій російські загарбники можуть організувати серію терористичних актів та техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС, перетворюючи полишені території на випалену землю.

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Теги: окупанти екологія війна окупація Запорізька АЕС

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