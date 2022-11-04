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Рашисти створили екологічну загрозу на Херсонщині – «Південь»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти створили екологічну загрозу на Херсонщині – «Південь»
Тонни пального, що витікають з пошкоджених суден, прямують за течією в дельту Дніпра
фото ілюстративне

Окупанти продовжують укріплюватися на Херсонщині, змушуючи мешканців навколишніх населених пунктів залишити місця свого проживання

Російські загарбники створила на тимчасово окупованій Херсонщині «колосальну екологічну загрозу» через «масований підрив» плавзасобів та суден біля пристаней та причалів Дніпра. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Тонни пального, що витікають з пошкоджених суден, зараз прямують за течією в дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку «Нижньодніпровський», – йдеться в повідомленні.

Крім того, рашисти продовжують укріплюватися на Херсонщині, змушуючи мешканців навколишніх населених пунктів залишити місця свого проживання.

«Ворог не припиняє використовувати тактику «живого щита» шляхом розміщення підрозділів у закладах соціальної інфраструктури, густонаселених житлових районах, приватних подвір’ях та будинках», – додають у командуванні.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

Крім того, Путін відкрито заявив про депортацію жителів Херсона.

Нагадаємо, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: Херсонщина війна росія Україна катастрофа

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