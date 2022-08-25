Військові на сході за добу знищили два вертольоти та безпілотник окупантів

ЗСУ на сході України за добу знищили два вертольоти та безпілотник окупантів

Ворожу техніку знищили зенітно-ракетні війська Збройних сил України

Впродовж 24 серпня на сході України знищено два вертольоти та безпілотник російських загарбників. Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

«Підрозділи та частини ППО на сході України продовжують відзначати День Незалежності! Протягом дня, зенітно-ракетні війська знищили БПЛА Орлан-10, вертоліт Ка-52 та вертоліт Мі-8!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого усього в Україні знищено 199 гелікоптерів і 819 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.