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Військові на сході за добу знищили два вертольоти та безпілотник окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові на сході за добу знищили два вертольоти та безпілотник окупантів
ЗСУ на сході України за добу знищили два вертольоти та безпілотник окупантів
фото з відкритих джерел

Ворожу техніку знищили зенітно-ракетні війська Збройних сил України

Впродовж 24 серпня на сході України знищено два вертольоти та безпілотник російських загарбників. Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

«Підрозділи та частини ППО на сході України продовжують відзначати День Незалежності! Протягом дня, зенітно-ракетні війська знищили БПЛА Орлан-10, вертоліт Ка-52 та вертоліт Мі-8!», - йдеться у повідомленні.

 Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого усього в Україні знищено 199 гелікоптерів і 819 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Теги: ЗСУ окупанти війна в Україні

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