ЗСУ за вчора знищили ворожий Ка-52 та сім безпілотників

Бійці ЗСУ завдали удару по живій силі та логістиці ворога

Авіація Повітряних Сил здійснила близько десяти ударів по позиціях рашистів

Українські захисники проводжують нищити окупантів та їхню техніку. Зокрема, вчора Збройні сили «мінусували» сім БПЛА та ворожий вертоліт. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

«21 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети «Калібр» та вертоліт Ка-52 російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил здійснила близько десяти авіаударів по позиціях рашистів. Завдано вогневого ураження по бойовій броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, зенітних ракетних ракетних комплексів, живій силі та логістиці ворога.

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45400 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 загарбників.