ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці

ЗСУ завдали авіаційних ударів по опорному пункту, районам зосередження живої сили, озброєння і техніки

Українські військові знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці, а також підтвердили ураження двох мостів на півдні.Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».



Йдеться про Антонівський міст та міст через Каховську ГЕС.

«Суттєвого ураження завдано Антонівському мосту, підтверджено вагому ступінь пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів у Каховці», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ завдали авіаційних ударів по опорному пункту, районам зосередження живої сили, озброєння і техніки, складах боєприпасів та системам протиповітряної оборони окупантів.

Втрати Росії на півдні через стуки:

17 окупантів;

ЗРК «Бу»«;

Мінометний комплекс «Сані»;

5 одиниць броньованих автомобілів та іншої техніки.

Зазначається, що окупанти 8 разів завдавали авіаційних ударів по позиціях українських військових.

У Чорному морі Росія тримає чотири ракетоносії, споряджені 28 ракетами типу «Калібр». Всього біля узбережжя Криму зосереджені 13 кораблів.