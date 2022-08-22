Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили установки С-300 та «Гіацинт-С»

ЗСУ на півдні завдали нищівних ударів по окупантах

Українські військові знищили 2 буксированих міномети 120-го калібру

Українські військові завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки окупантів на півдні. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією завдано 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки», – зазначили наші військові.

У рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту.

Окупаційним військам завдано втрат:

солдатів 20;

корпусна самохідна гармата типу «Гіацинт-С»;

самохідної гаубиці «Мста-С»;

2 пускових установок С-300;

1 радіолокаційної станції підсвітлення й наведення, а також мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів «Небо-М»;

2 буксированих міномети 120-го калібру;

3 одиниці броньованої техніки.

«Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. Продовжуючи ведення бойових дій на облаштованих рубежах оборони, ворог використовує авіацію та ракетне озброєння для завдання дистанційних ударів та психологічного тиску», – йдеться в повідомленні.

По позиціях підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення ворог здійснив п'ять авіаційних ударів. В українських захисників – без втрат.

По Баштанці агресор випустив реактивний снаряд із системи залпового вогню «Смерч». Зруйновано приватний будинок, поранено дитину. Реактивними снарядами системи «Ураган» обстріляно Зеленодольськ. Загинула одна цивільна особа, поранено шістьох. Зруйновано і пошкоджено кілька приватних будинків.

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) 21 серпня знищили у небі над Херсонською областю три ворожі безпілотники.

Також український кулеметник власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно косив піхоту противника. Росіяни, що довго пробивались до його позиції, були здивовані, коли самого бійця не знайшли.

Додамо, у суботу, 20 серпня, під час повітряної тривоги українські зенітники збили два російські безпілотники.