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Військові натрапили на унікальні знахідки часів пізньої бронзи (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Військові натрапили на унікальні знахідки часів пізньої бронзи (фото)
фото: Facebook Anna Lavrus

Виявили не тільки кераміку та мідну прикрасу, а й кістяки людей

Військовослужбовці знайшли рештки людського кістяка, коли викопували бліндаж. Спершу подумали про загиблого на війні, та виявилося, що залишки значно давніші. Про це на своїй сторінці повідомила Анна Лаврус, гід та дружина військового.

До розкопок долучилися спеціалісти й виявили ще один кістяк, тож поховання було парним, а жінка, немов обіймала свого чоловіка. Окрім того, науковці знайшли кераміку пізньої бронзи (III-II тис. до н. е.), стародавню мідну прикрасу та поховальний інвентар. Аналогів знахідок в Україні не було, тож розкопи є унікальними.

«Зупинили роботу, викликали спеціалістів. Приїхали науковці і знаходять окрім кісток ще й кераміку (!). По малюнку на горщику та іншим ознакам – епоха пізньої бронзи!!! Так, кажуть, це вже цікаво. Може бути, що ви викопали унікальну знахідку. Як для України, так і для Европи. Через день вже більшою командою продовжують розкопки. І знаходять поруч з першим кістяком… другий! Поховання парне. І жінка, здається, обіймає чоловіка! Поховальний інвентар (той що вже знайдений) теж цікавий. Зокрема унікальна мідна прикраса, що була на жінці. Кажуть, аналогів в Україні не було знайдено», – написала Анна Лаврус. 

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Проте місце, де знайшли історичні цінності, залишають у таємниці через воєнний час. 

Нагадаємо, археологи знайшли під Тернополем древнє поховання скіфів, знахідку виявила мешканка села, коли поралася на городі. До слова, на Полтавщині також знайшли об’єкти скіфської доби. Серед виявлених предметів – прясла та уламки місцевої скіфської кераміки, а також житло бронхової епохи.

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Теги: військові археологія розкопки

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