Археологи знайшли під Тернополем древнє поховання скіфів (фото)

Знахідку виявила абсолютно випадково мешканка села Угорськ

На Тернопільщині археологи розкопали староданє поховання, яке відноситься до могилянської групи скіфського часу (VІІ-VІ ст. до н.е.).

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Як повідомив Тернопільський обласний центр охорони пам’яток культурної спадщини, знахідку виявила абсолютно випадково мешканка села Угорськ, коли поралась у себе на городі.

«Знахідки старовини часто виявляються доволі несподівано. До нас часто звертаються із проханням про обстеження місць, на яких під час різного роду робіт знаходять давні кістки чи предмети старовини. В багатьох випадках справді було підтверджено виявлення цінних для історії речей. До прикладу, торік було відкрите цінне скринькове поховання, яке залишалося недоторканим бл. 5 тис. років», – розповіли науковці.

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За їх словами, після проведених робіт було виявлено, що останки похованої особи розміщувалися в умовній кам’яній «скрині», скоріш за все у випростаному положенні (більша частина поховання була зруйнована). Виявлені останки ексґумовані та будуть в подальшому ретельніше досліджені.

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Нагадаємо, нещодавно під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Запоріжжя до Америки, було виявлені автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіччя, що мають історичну та культурну цінність.