На Полтавщині археологи знайшли 40 об’єктів скіфської доби (фото)

Серед виявлених предметів – прясла та уламки місцевої скіфської кераміки

Археологи виявили на Полтавщині 40 об’єктів скіфської доби і житло епохи бронзи. Об'єкти виявили співробітники Історико-культурного заповідника «Більськ» під час робіт на території Котелевської громади. Про це повідомив директор заповідника Ігор Корост, передає «Укрінформ».

«У ході масштабних рятувальних археологічних робіт на поселенні Котельва II досліджено площу понад 360 кв. метрів та виявлено 40 археологічних об’єктів (зернові та сміттєві ями, різноманітні будівлі господарського призначення). Жител не було виявлено. Певно, вони були знищені під час розробки кар’єру, який діяв на цій території в минулі роки», – розповів Ігор Корост.

За його словами, серед виявлених предметів – прясла та уламки місцевої скіфської кераміки. Вражає значна кількість наконечників стріл, знайдених археологами.

«Переважна кількість археологічного матеріалу датується скіфським часом, з хронологічними межами кінця VI – першої половини V століття до нової ери. Цікаво, що в розкопі було знайдено уламки античної кераміки (центри виробництва – Клазомен, Хіос, Фасос, Абдер). Трапилося також кілька фрагментів грецького столового посуду (з Аттики та Ольвії)», – зазначив керівник ІКЗ.

Він додав, що саме завдяки проведеним дослідженням вдалося привернути увагу до збереження цього поселення. Роботи з видобутку піску на кар’єрі припинено, а саму пам’ятку занесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Під час розкопок на ще одній пам’ятці (поселення Старий кар’єр) на Котелевській землі археологами з-поміж іншого було виявлено та досліджено житло епохи пізньої бронзи.

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