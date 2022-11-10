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Контрабанда поштою: митники виявили скарби «чорних археологів» (фото)

glavcom.ua
Контрабанда поштою: митники виявили скарби «чорних археологів» (фото)
Київськи митники виявили середньовічні артефакти
фото з фейсбук сторінки Київської митниці

Унікальні артефакти пересилалися як запчастини до сільгосптехніки

Під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Запоріжжя до Америки, було виявлені автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіччя, що мають історичну та культурну цінність. Про це на фейсбук‑сторінці повідомила Київська митниця.

Правоохоронці зазначають, що цінний вантаж ймовірно є здобиччю «чорних археологів».

«Шість старовинних предметів з металу відправниця задекларувала як запчастини до сільгосптехніки вартістю 10 доларів США», – йдеться у повідомленні.

Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлене митниками – ковані та литі залізні хрестовина, навершя руків’я та наконечники піхов до шабель, а також декоративна накладка для верхнього одягу військових. Ці предмети були розповсюджені у Східній Європі в часи пізнього середньовіччя. Дані артефакти мають історичну та культурну цінність. Виявлені предмети – археологічного походження, адже мають ознаки тривалого перебування в землі.

«Оскільки пересилання культурних цінностей за межі України у міжнародних поштових відправленнях заборонено, всі предмети правопорушення Київською митницею вилучено до рішення суду за протоколом про порушення митних правил (ст. 473 Митного кодексу України)», – зазначили у Київській митниці.

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Як повідомлялося, на Житомирській митниці зловмисники створили схему на 40 млн грн

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Теги: археолог контрабанда митниця

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