СБУ викрила російських агенток, які зливали позиції ЗСУ під Бахмутом

Зловмисниці передавали ворогу дані про переміщення важкої броньованої техніки українських військ та коригували удари по військовим позиціям

Контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Донеччині. Про це повідомляє преслужба СБУ.

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До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ. За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку.

У «зоні особливої уваги» ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута. Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів.

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За даними слідства, зловмисниці перебували на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки. Вербування агенток він здійснював через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу Збройних сил РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток. У разі захоплення регіону агресор «гарантував» своїм поплічницям «керівні посади» в місцевій окупаційній адміністрації.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць виявлено мобільні телефони і ноутбук, які вони використовували для комунікації з російським «куратором».

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фото: СБУ



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одній із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), іншій – за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України). Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, що на Закарпатті судитимуть місцеву жительку селища Солотвино, яка публічно виправдовувала агресію Росії проти України та прославляла Путіна.