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Військові мають час, щоб безкарно повернутись із СЗЧ: названо терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Військові мають час, щоб безкарно повернутись із СЗЧ: названо терміни
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

Після того, як військовий повернеться, командир має у своєму розпорядженні 72 години для продовження дії контракту або поновлення особи на службі

У військовослужбовців, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є час до 1 січня 2025 року, щоб повернутися. Про це повідомила радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

За її словами, у такому випадку вони уникнуть кримінальної відповідальності.

Після того, як військовий повернеться, командир має у своєму розпорядженні 72 години для продовження дії контракту або поновлення особи на службі. Також обіцяють поновити виплати та пільги та соціальні гарантії.

Крім того, після того, як військовослужбовець повернеться до своєї частини, він зобов’язаний повідомити про це орган досудового розслідування або військову службу правопорядку.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявляв, що кількість випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями може зменшитися. Причиною цьому може стати збільшення строків базової підготовки військових. За його словами, частою причиною СЗЧ є психологічні проблеми.

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Теги: кримінал ЗСУ війна військові ДБР

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