Начальник Генштабу розповів, як Україна розв'язуватиме проблему із СЗЧ

Начальник Генштабу вважає, що збільшення строків вишколу є одним з елементів, який вплине на кількість випадків СЗЧ

Анатолій Баргилевич: «СЗЧ – є проблемою, і ми боремося і шукаємо більш ефективні методи, щоб побороти»

Кількість випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями може зменшитися. Причиною цьому може стати збільшення строків базової підготовки військових. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в ефірі телемарафону.

«(СЗЧ – «Главком») є проблемою, і ми боремося і шукаємо більш ефективні методи, щоб побороти. Перш за все (причиною СЗЧ є – «Главком») психологічні проблеми. В армію приходять зараз служити різні категорії: хтось впевнений в собі, стійко стоїть на позиціях, хтось з цивільного життя, який менш психологічно підготовлений», – заявив він.

За словами начальника Генштабу, згідно із цим були збільшені терміни базової військової підготовки з місяця до півтора – це дасть можливість більше адаптуватися людині, що прийшла у колектив, більш якісно підготуватися до виконання завдань за призначенням.

Як зазначив Баргилевич, збільшення строків вишколу є одним з елементів, який вплине на те, що кількість СЗЧ може зменшитися.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Як стало відомо, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.

Раніше голова Верховного суду Станіслав Кравченко відзначив тенденцію зростання кількості випадків самовільного залишення військових частин (СЗЧ), дезертирства та невиконання наказів командирів.

До слова, військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.