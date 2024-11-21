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Повернення на службу після першого СЗЧ або дезертирства: Рада ухвалила закон

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Повернення на службу після першого СЗЧ або дезертирства: Рада ухвалила закон
253 парламентарі проголосували за
фото: Ярослав Железняк

Внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» підтримали 253 парламентарі 

Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

253 парламентарі проголосували за. 

Як зазначив нардеп, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Також поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

«Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту», – додав Железняк. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань проводить кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення.  

Раніше  Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

 

Теги: Верховна Рада закон військові Ярослав Железняк законопроєкт

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