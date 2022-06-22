Використовують як живий щит: рашисти не випускають людей з окупованого Ізюма

Окупанти тримають людей в заручниках

Російські війська не випускають людей з окупованого Ізюма у Харківській області. Їх використовують як живий щит. Про це повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник в ефірі телемарафону.

«На Ізюмському напрямку продовжуються запеклі бої, і російські окупанти, не маючи там успіхів, починають вчиняти провокації, не випускаючи цивільних людей із окупованого міста. Окупанти тримають людей в заручниках, прикриваються ними як живим щитом», – сказав Стрельник.

Депутат зазначив, що зараз немає жодних зелених коридорів для евакуації із міста. Влада разом із волонтерами робить все, аби допомогти людям вибратись із міста, але виїхати вдається тільки одиницям.

Нагадаємо, сьогодні, 22 червня, окупанти атакували з міномета село Пришиб Ізюмського району. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро жінок.

Вчора російські війська вбили на Харківщині 15 цивільних громадян. Внаслідок обстрілів 16 осіб отримали поранення. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати – поранена.

До слова, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.