Рашисти активізували зусилля на південь від Ізюма – британська розвідка

Окупанти намагалися відновити Східну групу військ після того, як понесли втрати в ході невдалого наступу на Київ

В останні декілька днів рашисти активізувала свої зусилля з просування південніше Ізюма. Про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Бойові дії тривають у Сєвєродонецьку, але за останні 48 годин Східна група російських військ, ймовірно, також збільшила свої зусилля з просування на південь від Ізюма», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, просування Росії на Ізюмському напрямку застопорилося з квітня, після того як українські війська вміло використовували місцевість, щоб уповільнити просування Росії.

За даними британців, окупанти намагалися відновити Східну групу військ після того, як понесли дуже важкі втрати в ході невдалого наступу на Київ, але їхні підрозділи залишаються недостатньо укомплектованими.

«Росія, ймовірно, прагне набрати обертів в цьому районі, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і дати можливість просунутися вглиб Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки рашистів на Харків та область, спалахнули пожежі у кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Загинули двоє людей, ще четверо постраждали.