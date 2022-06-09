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    Події в Україні

    Рашисти активізували зусилля на південь від Ізюма – британська розвідка

    Просування Росії на Ізюмському напрямку застопорилося з квітня - Рашисти активізували зусилля на південь від Ізюма – британська розвідка
    Просування Росії на Ізюмському напрямку застопорилося з квітня
    фото з відкритих джерел

    Окупанти намагалися відновити Східну групу військ після того, як понесли втрати в ході невдалого наступу на Київ

    В останні декілька днів рашисти активізувала свої зусилля з просування південніше Ізюма. Про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

    «Бойові дії тривають у Сєвєродонецьку, але за останні 48 годин Східна група російських військ, ймовірно, також збільшила свої зусилля з просування на південь від Ізюма», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначає розвідка, просування Росії на Ізюмському напрямку застопорилося з квітня, після того як українські війська вміло використовували місцевість, щоб уповільнити просування Росії.

    За даними британців, окупанти намагалися відновити Східну групу військ після того, як понесли дуже важкі втрати в ході невдалого наступу на Київ, але їхні підрозділи залишаються недостатньо укомплектованими.

    «Росія, ймовірно, прагне набрати обертів в цьому районі, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і дати можливість просунутися вглиб Донецької області», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки рашистів на Харків та область, спалахнули пожежі у кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Загинули двоє людей, ще четверо постраждали.

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    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти активізували зусилля на південь від Ізюма – британська розвідка