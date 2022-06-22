Рашисти обстріляли з міномета село поблизу Ізюма: є загиблі

Загинуло п’ять жінок, які були біля під’їзду

Сьогодні, 22 червня, окупанти атакували з міномета село Пришиб Ізюмського району. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро жінок. Про це повідомив очільник Ізюмської райадміністрації Степан Масельський в коментарі «Суспільному».

«Загинуло п'ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під'їзду багатоповерхового будинку», – сказав Масельський.

Зазначається, що обстріл був близько 13:30.

Нагадаємо, вчора вдень Харків вчергове опинився під російським артобстрілом. Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв’язком. Ввечері 21 червня російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині.

Вчора російські війська вбили на Харківщині 15 цивільних громадян. Внаслідок обстрілів 16 осіб отримали поранення. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати – поранена.

Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.