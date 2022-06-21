Окупанти за день вбили на Харківщині 15 цивільних, ще 16 – поранені

У Харківському районі загинула восьмирічна дитина

Протягом доби російські війська вбили на Харківщині 15 цивільних громадян. Внаслідок обстрілів 16 осіб отримали поранення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«15 людей загинули. 16 – поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині. У Харкові – 11 поранених, п'ять людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати - поранена. У Золочівській громаді троє загиблих. Це тероризм. Це злочини проти людяності, які зобов‘язані бути покарані», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні вдень Харків вчергове опинився під російським артобстрілом. Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.

Ввечері 21 червня російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині.

Крім цього, внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі). Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених.

Нагадаємо, триває 118 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.