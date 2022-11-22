Викрадають та катують струмом: мер Мелітополя розказав про знущання рашистів

Терор нелюдів на Запоріжжі посилюється

Міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що у тимчасово окупованому Мелітополі посилюється терор та беззаконня з боку ворога. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Терор у Мелітополі посилився. Після втечі з Херсона, велика кількість російських частин зупинилася у Мелітополі та Мелітопольському районі. Величезна концентрація окупантів зараз перебуває у місті. Росіяни масово забирають у полон мешканців, тому що люди чинять супротив ворогу», – зазначив Федоров.

За словами міського голови, люди не хочуть виконувати вказівки росіян – брати паспорти та російську гуманітарку.

«Жінка розповіла, як вона дев’ять днів перебувала у полоні: їх тримали у морському контейнері. Там було настільки тісно, що вони дев’ять днів могли лише стояти. До чоловіків чинять тортури щодня, їх катують електричним струмом. Російське керівництво змушує мобілізованих з РФ тренуватися у побитті на українських цивільних мешканцях, які перебувають у полоні», – пояснив Федоров.

Нагадаємо, в катівнях деякі люди перебувають уже понад вісім місяців, від початку окупації.

До слова, окупанти нарощують сили на Запорізькому напрямку, аби завадити контрнаступу ЗСУ. Як відомо, у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, рашисти розміщують свою військову техніку в школах і житлових кварталах.