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Викрадають та катують струмом: мер Мелітополя розказав про знущання рашистів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Викрадають та катують струмом: мер Мелітополя розказав про знущання рашистів
Вороги масово забирають людей у катівні
фото з відкритих джерел

Терор нелюдів на Запоріжжі посилюється

Міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що у тимчасово окупованому Мелітополі посилюється терор та беззаконня з боку ворога. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Терор у Мелітополі посилився. Після втечі з Херсона, велика кількість російських частин зупинилася у Мелітополі та Мелітопольському районі. Величезна концентрація окупантів зараз перебуває у місті. Росіяни масово забирають у полон мешканців, тому що люди чинять супротив ворогу», – зазначив Федоров.  

За словами міського голови, люди не хочуть виконувати вказівки росіян – брати паспорти та російську гуманітарку. 

«Жінка розповіла, як вона дев’ять днів перебувала у полоні: їх тримали у морському контейнері. Там було настільки тісно, що вони дев’ять днів могли лише стояти. До чоловіків чинять тортури щодня, їх катують електричним струмом. Російське керівництво змушує мобілізованих з РФ тренуватися у побитті на українських цивільних мешканцях, які перебувають у полоні», – пояснив Федоров. 

Нагадаємо, в катівнях деякі люди перебувають уже понад вісім місяців, від початку окупації.

До слова, окупанти нарощують сили на Запорізькому напрямку, аби завадити контрнаступу ЗСУ. Як відомо, у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, рашисти розміщують свою військову техніку в школах і житлових кварталах. 

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Теги: росіяни жінка Мелітополь знущання полон

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