Викрадення журналіста на Херсонщині: «радник голови ДНР» отримав підозру

Окупанту повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням

На тимчасово окупованій території Херсонщини прокуратура повідомила про підозру так званому «раднику голови ДНР» за викрадення та побиття журналіста. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«Підозрюваний займаючи посаду так званого «радника голови ДНР» і керуючи незаконним збройним формуванням на території Каховського району Херсонської області, у змові з іншим представником окупаційної влади віддав наказ викрасти журналіста газети «Новий день» через його громадянську позицію і професійну діяльність», –йдеться в повідомлення.

12 березня 2022 року представники ЗС РФ та учасники незаконного збройного формування, застосовуючи фізичну силу, затримали журналіста і перевезли його в приміщення раніше захопленого райвідділу поліції. Там потерпілого прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували розправою, били та незаконно утримували впродовж тижня. Згодом його відпустили. Внаслідок таких дій журналіст отримав тілесні ушкодження різного ступеню.

Окупанту повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру у держзраді ще одному правоохоронцю.

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