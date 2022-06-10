Політтехнолог Медведчука отримав підозру в державній зраді

Проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення Погребинського до відповідальності

Співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують зв’язки Погребинського з РФ

Правоохоронці заочно повідомили підозру в державній зраді багаторічному соратнику, однодумцю і близькому другу Віктора Медведчука Михайлу Погребинському. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За матеріалами СБУ підозру в державній зраді отримав політтехнолог Медведчука. Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки», – йдеться у повідомленні.

Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.

Зокрема, в результаті обшуків, співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України».

Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад.

Він часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично:

готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні;

надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.

Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення цієї особи до відповідальності.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ та слідчі Національної поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, політтехнолог Віктора Медведчука Михайло Погребинський покинув Україну і прямує до Німеччини, ймовірно, до Гамбурга.

Як повідомлялося, 26 березня правоохоронці провели обшук квартирі політтехнолога Михайла Погребинського.

Погребинський є засновником та керівником ГО «Київський центр політичних досліджень та конфліктології». Слідчі відзначають, що ця громадська організація на постійній основі вивчала настрої українців, які в подальшому передавались до Росії для планування політики щодо України.