Прокуратура оголосила підозру у держзраді ще одному правоохоронцю

Поліцейський в складі «ДНР» перевіряв громадян на виїзді з Маріуполя

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Оперуповноважений сектору кримінальної поліції у Донецькій області перейшов на сторону рашистів. Йому оголошено підозру у державній зраді. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру працівнику правоохоронного органу України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у березні поліцейський надав згоду представникам країни-агресора, які тимчасово захопили смт. Мангуш Маріупольського району, обійняти посаду у незаконно створеному підрозділі поліції так званого міністерства внутрішніх справ «ДНР».

Із вогнепальною зброєю, одягнений у камуфльовану форму із розпізнавальними знаками РФ та псевдореспубліки, він чергував на блокпосту в районі виїзду з м. Маріуполя у бік сел. Мелекіно Мангушського району. При цьому підозрюваний незаконно обмежував рух автотранспорту та перевіряв автомобілі і громадян, які намагались покинути окуповане місто, з метою виявлення та затримання осіб, що співпрацювали зі Збройними Силами і легітимними органами державної влади України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Санкції статті передбачають від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.



Нагадаємо, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції.