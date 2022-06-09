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    Кримінал

    Прокуратура оголосила підозру у держзраді ще одному правоохоронцю

    Поліцейський в складі &laquo;ДНР&raquo; перевіряв громадян на виїзді з Маріуполя - Прокуратура оголосила підозру у держзраді ще одному правоохоронцю
    Поліцейський в складі «ДНР» перевіряв громадян на виїзді з Маріуполя
    фото з відкритих джерел

    Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

    Оперуповноважений сектору кримінальної поліції у Донецькій області перейшов на сторону рашистів. Йому оголошено підозру у державній зраді. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    «За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру працівнику правоохоронного органу України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що у березні поліцейський надав згоду представникам країни-агресора, які тимчасово захопили смт. Мангуш Маріупольського району, обійняти посаду у незаконно створеному підрозділі поліції так званого міністерства внутрішніх справ «ДНР».

    Із вогнепальною зброєю, одягнений у камуфльовану форму із розпізнавальними знаками РФ та псевдореспубліки, він чергував на блокпосту в районі виїзду з м. Маріуполя у бік сел. Мелекіно Мангушського району. При цьому підозрюваний незаконно обмежував рух автотранспорту та перевіряв автомобілі і громадян, які намагались покинути окуповане місто, з метою виявлення та затримання осіб, що співпрацювали зі Збройними Силами і легітимними органами державної влади України.

    Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

    Санкції статті передбачають від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

    Нагадаємо, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції.

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    Теги: росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Прокуратура оголосила підозру у держзраді ще одному правоохоронцю