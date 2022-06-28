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    Події в Україні

    Випускайте Кракена. Як сапер із Чернігова став зіркою соцмереж

    ми з україни
    Чернігівські рятувальники знімали короткі дотепні відео про свої робочі будні і неочікувано залетіли у тренди соцмереж - Випускайте Кракена. Як сапер із Чернігова став зіркою соцмереж
    Чернігівські рятувальники знімали короткі дотепні відео про свої робочі будні і неочікувано залетіли у тренди соцмереж
    скріншот з відео

    Рятувальник Борисенко закликає не повторювати за ним його дії

    Сапера Олександра Борисенка з Чернігова прозвали Кракеном після відео, де він піднімає реактивний снаряд від «Граду». Рятувальники тоді зняли ролик на прохання друзів, які хотіли подивитися на їхню роботу, а для сміху додали на початку фразу-мем «Випускайте Кракена» (це був вигук Зевса у фільмі «Битва титанів»). Відео, викладене у TikTok, стало вірусним і на канал стали масово підписуватися користувачі. Завдяки цьому Чернігівські ДСНСники отримали велику аудиторію, яку тепер навчають правилам безпеки на територіях, де відбувалися бойові дії.

    Олександр служить у ДСНС з 2013-го року. Його робота полягає у тому, щоби очищати українську землю від мін, снарядів та інших вибухонебезпечних предметів. Рятувальнику подобається ризик і те, що не доводиться засиджуватися у кабінетах.

    «Ми завжди у русі, кудись виїжджаємо, багато цікавих людей зустрічаємо. Приємно, коли люди дякують за роботу», – додає він.

    Сапер Олександр Борисенко з легкістю тягає стокілограмові снарядифото автора

    Сапер Олександр Борисенко з легкістю тягає стокілограмові снаряди
    фото автора

    Олександр прославився, просто демонструючи, як він працює.

    «Друзі просили показати, чим ми займаємося, бо не всі розуміють, хто такі сапери і що таке піротехнічний підрозділ. Якось ми приїхали на виклик, де на нас чекав реактивний снаряд від «Граду». Друг спитав, чи зможу я його підняти сам. Я вирішив, що зможу, бо він не настільки важкий, і ми захотіли просто відзняти про це відео – як я йду і забираю той снаряд. А щоби друзям було смішно, колега підставив під це відео фразу: «Випускайте Кракена! – розповідає він. – Друзі порадили закинути це відео у ТікТок і після того, як ми це зробили, незнайомі люди почали нам писати, розпитувати, просити продовження».

    Успіх заохотив рятувальників знімати нові ролики з Кракеном та його колегами. На них все має веселий і навіть легковажний вигляд, але робота насправді дуже небезпечна і складна. Розмінування території, де відбувалися бойові дії, – це щохвилинний ризик. Помилка може коштувати життя.

    А ще треба бути сильним фізично. Олександр пояснює: часто у місця, де лежать міни та снаряди, спеціальна техніка доїхати не може і важкі боєприпаси доводиться переносити на руках. Чернігівський Кракен один може підняти до 150 кг. За день у саперів може бути до 50-ти викликів.

    «Вибиті шибки, двері, комусь прилетіло у двір або у під’їзд і люди бояться заходити додому. Вони просять, щоб ми приїхали перевірили, чи все там безпечно», – розповідають колеги Кракена.

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    Сапер Олександр Борисенко під час роботи
    Випускайте Кракена. Як сапер із Чернігова став зіркою соцмереж
    Випускайте Кракена. Як сапер із Чернігова став зіркою соцмереж
    Випускайте Кракена. Як сапер із Чернігова став зіркою соцмереж
    Випускайте Кракена. Як сапер із Чернігова став зіркою соцмереж
    фото автора

    «Треба робити все дуже обережно. До будь-якого, здавалося б, звичайного предмета може бути прив’язана, наприклад, граната. Буває, що під боєприпаси при бойових діях кладуть, наприклад, міну розвантажувальної дії. Коли з неї вагу прибираєш, вона може здетонувати. А ще є вибухонебезпечні предмети, які мають механізм самоліквідації. І людина зібрала міни, принесла додому, поклала у сарай та пішла. А коли повернулася – немає вже половини споруди, бо міни здетонували, коли прийшов їх час самоліквідації», – пояснює Олександр Борисенко.

    Тому відео сапери знімають, у тому числі, для того, щоби захистити людей, які не розуміються на боєприпасах та вибухівці. А щоби глядачам не набридало, намагаються подавати інформацію з гумором.

    «Насамперед це робиться для того, щоби наші цивільні співвітчизники розуміли – навіть якщо десь перестали стріляти, боєприпаси залишилися, – каже Олександр. – Це все лежить у полях, лісах, і воно може принести велику шкоду всьому живому. Тому наші відео – це агітація не ходити територією, яку ми ще не перевірили. Звісно, хочеться і посмішити людей. У нас війна, навіщо додатково нагнітати».

    Публікацію підготовлено в рамках проєкту «Ми з України!», ініційованого Національною спілкою журналістів України.

    Олена Лазун, для «Главкома»

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна розмінування рятувальники Україна боєприпаси окупація #stoprussia міни
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    Випускайте Кракена. Як сапер із Чернігова став зіркою соцмереж