У влади РФ закінчуються кошти на поховання своїх солдат

Місцеві органи влади вже відчувають брак коштів і не приховують, що земляків «нема за що ховати»

Росія не має грошей на поховання знищених в Україні російських солдатів. Як свідчать дані держзакупівель, в маленьких містах закупляють сотні хрестів, вінків і табличок. Поховання солдат з бідних сімей або окремих військових беруть на себе міська та районна влада. Це помітно з однотипного оформлення могил загиблих в Україні і казенним написам «Вічна пам’ять». Про це пишуть в російських телеграм-каналах.

Тим часом низка російських ЗМІ опублікувала заяву голови думського комітету з оборони Картапалова, що Росія майже перестала зазнавати втрат в Україні. Статистика ж закупівель ритуальної атрибутики свідчить про інше.

Для прикладу, 26 тисячне місто Лабитнангі закупило 110 хрестів, 97-тисячне Ханти-Мансійськ – замовило 230 надгробків, 190-тисячний Сєвєродвінськ купив 200 хрестів, місто-мільйонник Перм двома траншами закупило 970 хрестів, Сімферополь та Обнінськ придбали по 1000 надгробних табличок. Інші міста аналогічно закупляють похоронну атрибутику в приблизних кількостях.

Ба більше, місцеві влади масово купують місця на кладовищах. Обласні та міські чиновники не лише організовують похорони, а й беруть участь в них. До того ж церемонії з поховання проводять таємно. Як неодноразово повідомляли ЗМІ в телеграм-каналах, хоронити коштом місцевих бюджетів нині доводиться стільки солдат, що місцеві органи вже відчувають брак коштів і не приховують, що земляків «нема за що ховати».

Нагадаємо, окупанти хоронять загиблих маріупольців у довгих траншеях. Раніше російські солдати «демілітаризували» Чорнобиль.

Також у мережі з’явилося відео кладовища жертв російських нелюдів на Чернігівщині.