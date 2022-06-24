Росія планує замінувати українські порти, – розвідка

Рашисти уже поставили міни у Дніпрі, аби запобігти експорту українського зерна

Чорноморський флот Росії планує замінувати територію Чорного моря в районі українських портів. Про це з посиланням на джерела у американській розвідці пише британське видання The Guardian.

«Сполучені Штати мають інформацію про те, що Чорноморський флот (Росії – ред.) має наказ блокувати порти Одеса та Очаків», – заявив американський чиновник на умовах анонімності.

Американська розвідка має докази того, що Росія уже розміщує міни поблизу Очакова.

Крім того, зазначає видання, є інформація про те, що раніше рашистські війська замінували Дніпро (імовірно, йдеться про район впадіння річки у Чорне море – ред.) для того, аби завадити експорту українського зерна.

На підтвердження зумисних дій Росії для зриву процесу вивезення зерна з України американська розвідка раніше оприлюднила супутникові знімки із руйнуваннями (внаслідок ракетного обстрілу Росії – ред.) другого за величиною українського зернового терміналу в Миколаєві.

Нагадаємо, учора, 23 червня, питання експорту зерна з України обговорили міністри закордонних справ Великої Британії та Туреччини. Очільниця британського МЗС Ліз Трасс заявила, що українські порти мають бути розблоковані протягом найближчого місяця.

Додамо, що у травні, начебто погоджуючись на розблокування українських портів, Росія вимагала від України самотужки розмінувати акваторію, яку ЗСУ замінували для убезпечення від російської атаки з моря.