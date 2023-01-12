Випустили десятки снарядів, понівечені будинки: росіяни обстріляли Нікопольський район

Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються

Російський агресор уночі завдав удару по Нікопольському району Дніпропетровської області, постраждала Марганецька громада. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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«Нікопольщину знову обстрілювали… росіяни вкотре завдали удару по нічному району з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів», – написав він.

Люди вціліли. Понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються.

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Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.