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Випустили десятки снарядів, понівечені будинки: росіяни обстріляли Нікопольський район

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Випустили десятки снарядів, понівечені будинки: росіяни обстріляли Нікопольський район
фото: Валентин Резніченко/Телеграм

Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються

Російський агресор уночі завдав удару по Нікопольському району Дніпропетровської області, постраждала Марганецька громада. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Нікопольщину знову обстрілювали… росіяни вкотре завдали удару по нічному району з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів», – написав він.

Люди вціліли. Понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються.

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області. 

Теги: громада Валентин Резніченко Бахмут росіяни Дніпропетровщина обстріл

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