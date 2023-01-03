Рашисти двічі за ніч накрили вогнем Дніпропетровщину: деталі від влади

Окупанти гатять по мирних населених пунктах з важкого озброєння

Нікопольщина зазнала атак російських «Ураганів» та важкої артилерії

Ворожі обстріли Дніпропетровщини не вщухають. У ніч на 3 січня російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район. Про це повідомляє глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Район зазнав атак російських «Ураганів» та важкої артилерії. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду.

Серед людей постраждалих немає.

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Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій, з’ясовують наслідки атак.

Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

Зокрема, минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Мусіївка, Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Ввечері 2 січня у Херсоні прогриміли вибухи.