Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник-розвідник

Повітряну ціль знищили бійці повітряного командування «Схід»

У небі над Дніпропетровщиною українські військові збили ще один російський безпілотник. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Резніченко розповів, що повітряну ціль знищили бійці повітряного командування «Схід».

«Мінус ще один ворожий БПЛА. Військові з повітряного командування «Схід» знищили у небі над областю ворожий безпілотник-розвідник. Слава нашим захисникам», – написав Резніченко.

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Нагадаємо, за минулу добу українським захисникам вдалося збити три розвідувальні БпЛА окупантів типу «Орлан-10».