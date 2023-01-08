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Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник-розвідник

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник-розвідник
Над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник-розвідник
фото з відкритих джерел

Повітряну ціль знищили бійці повітряного командування «Схід»

У небі над Дніпропетровщиною українські військові збили ще один російський безпілотник. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Резніченко розповів, що повітряну ціль знищили бійці повітряного командування «Схід».

«Мінус ще один ворожий БПЛА. Військові з повітряного командування «Схід» знищили у небі над областю ворожий безпілотник-розвідник. Слава нашим захисникам», – написав Резніченко.

Нагадаємо, за минулу добу українським захисникам вдалося збити три розвідувальні БпЛА окупантів типу «Орлан-10».

Теги: військові Валентин Резніченко безпілотник війна

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