Окупанти атакували Дніпропетровщину, сталася пожежа на підприємстві

Через вибух почалася пожежа на території приватного підприємства

У ніч на 2 січня рашисти завдали ударів по Нікопольському та Кам‘янському районах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

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За інформацією очільника Дніпропетровщини, вночі збили три «Шахеди» та одну високоточну ракету Х-59МК2, яка летіла в об’єкт критичної енергетичної інфрастуктури.

«У Нікополі через обстріли ствольною артилерією було пошкоджено господарський об‘єкт.

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Гатили і по Марганцю. На щастя, без наслідків», – написав Микола Лукашук.

У Верхівцевській ТГ Кам‘янського району стався вибух. Почалася пожежа на території приватного підприємства. Рятівники успішно її ліквідували. Обійшлося без жертв. На місці пожежі знайшли уламки безпілотника.

В інших районах області ніч пройшла тихо.

Нагадаємо, у ніч на 2 січня українські захисники збили над Дніпропетровською та Запорізькою областями дев’ять ударних БПЛА типу «Шахед» та одну ракету.

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Також повідомляли, що у Дніпрі вночі 2 січня пролунали вибухи. За наявною інформацією, у Дніпрі від падіння осколків почалася пожежа.

Раніше з'явилась інформація про вибухи на Полтавщині. Місцеві пабліки повідомляли про атаку області іранськими «Шахедами». Також інформацію про вибухи підтвердив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

У ніч на 2 січня «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра. Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.

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У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури.

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