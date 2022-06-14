Вісім років тому біля Луганська бойовики збили Іл-76: як це було

14 червня 2014 року біля Луганська у збитому Іл-76 загинули 49 українських військових

14 червня 2014 року загинули 49 українських військових, це була найбільша одночасна втрата ЗСУ

У червні 2014 року, під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської області українська армія зазнала найбільшої одномоментної втрати за час існування незалежної України.

Аеропорт міста Луганськ на початок червня перебував під контролем ЗСУ, але навколо аеропорту проросійські бойовики облаштували вогневі точки.

До дня трагедії українські Повітряні сили здійснили близько 20 успішних посадок на злітно-посадкову смугу луганського аеропорту. В ніч з 13 на 14 червня, приблизно о 23:00, з Дніпропетровська (тодішня назва міста Дніпро) вилетіли три Іл-76.

Перший борт успішно приземлився, а у другий, коли він перебував на висоті 700 метрів, влучила ракета із ПЗРК «Ігла». Після падіння літак загорівся, на борту повітряного судна почали вибухати боєприпаси.

Іл-76 упав приблизно в 7 кілометрах від злітно-посадкової смуги аеропорту Луганська.

Екіпаж третього військово-транспортного літака, дізнавшись про обстріл колег, повернув назад до Дніпропетровська.

Момент влучання ракети в літак та падіння Іл-76 потрапив на відео.

На борту збитого Іл-76 40 військовослужбовців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади (зараз вона носить ім’я «Січеславська») та 9 членів екіпажу. Усі, хто був тоді у літаку, загинули.

Прокуратура Південного регіону того ж дня розпочала кримінальне провадження, кваліфікуючи цю трагедію як теракт.

Пізніше Служба безпеки України оприлюднили записи переговорів бойовиків, зокрема, тодішнього «керівника ЛНР» Ігоря Плотницького, про плани збивати українські літаки.

Українські спецслужби виявили, що до збиття Іл-76 найманці з ПВК «Вагнер» Олександр Гуральов та Андрій Лебедєв, яких підозрювали у безпосередньому виконанні наказу – двох пострілах по українському літаку.

Наказ же командиру «вагнерівців» Дмитру Уткіну віддав, за інформацією СБУ, російський генерал-майор Євген Нікіфоров, який пізніше командував російським окупаційним контингентом у Сирії.

Через кілька років на честь загиблих на борту Іл-76 була створена пісня. Автор пісні, десантник Сергій Свинарчук, став лауреатом фестивалю всеукраїнського фестивалю «Пісні, народжені в АТО».

Нагадаємо, за день до того, 13 червня 2014 року, українські підрозділи МВС, Нацгвардії та добровольчих батальйонів звільнили від проросійських бойовиків Маріуполь.